Бакинскому метрополитену выделят 52 млн манатов

В следующем году на транспортные и коммуникационные расходы в Азербайджане из госбюджета будет выделено 217,6 млн. манатов.

Этот вопрос отражен в законопроекте «О госбюджете на 2022 год”.

Из них 51,9 млн манатов будут направлены в виде субсидий ЗАО «Бакинский метрополитен» (из-за стоимости услуг ниже себестоимости), 10 млн манатов — ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (для полетов в Нахчыван), 23 млн манатов Космическому Агентству (Азеркосмос) при Министерстве цифрового развития и транспорта (для погашения кредитной задолженности, увеличения уставного капитала). Таким образом, общая финансовая помощь составит 84,9 млн манатов.