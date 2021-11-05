Ющенко: Вопросы повестки дня Глобального Бакинского форума очень актуальны

Вопросы повестки дня Глобального Бакинского форума очень актуальны, ведутся продуктивные дискуссии.

Об этом сказал журналистам участвующий в VIII Глобальном Бакинском форуме экс-президент Украины, член Международного центра Низами Гянджеви Виктор Ющенко, сообщает Trend.

Он отметил, что форум проходит в очень знаменательные дни — в преддверии годовщины восстановления территориальной целостности Азербайджана: «За последние два года с проведения предыдущего форума в регионе произошло много событий. Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. Желаю Азербайджану успехов!».