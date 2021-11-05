Байрамов и Абдоллахиян обменялись комплиментами

«В последние месяцы возникают вопросы, связанные с некоторыми противоречивыми моментами в азербайджано-иранских отношениях. Обе стороны выразили свои мнения в связи с этим. Мы должны реально смотреть на это».

Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Он напомнил, что в последние недели был проведен ряд телефонных переговоров с иранским коллегой. «Состоялись официальные и неофициальные консультации по дипломатическим каналам. Уверен, что ирано-азербайджанские отношения, как всегда, будут развиваться в позитивном русле. Есть узы, связывающие нас как две близкие соседние страны. Вместе мы можем реализовать проекты на благо наших народов, государства», – цитирует его АПА.

Как писал ранее Minval.az, глава МИД ИРИ Хосейн Амир Абдоллахиян заявил вчера, что отношения между Тегераном и Баку продолжаются в позитивном и добрососедском русле.

«По некоторым вопросам могут быть разногласия, но важно, чтобы обе стороны проявили серьезную волю к преодолению препятствий», — говорится в заявлении дипломата, опубликованном на сайте иранского МИД.

Глава иранской дипломатии подчеркнул, что он и его азербайджанский коллега Джейхун Байрамов продолжат «позитивные контакты и консультации для всестороннего развития двусторонних отношений и устранения недопонимания».