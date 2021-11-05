Гаджиев: Если после Второй мировой Франция и Германия подписали мирный договор, почему он не должен быть подписан между Баку и Ереваном?

Предложения Азербайджана Армении на виду. Об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев во время выступления на конференции на тему «44-дневный путь к Победе» в Университете ADA..

«Армянское общество также должно измениться политически, психологически, принять мирное сосуществование с соседями. Если после Второй мировой войны между Францией и Германией был подписан такой мирный договор, почему он не должен быть подписан между Азербайджаном и Арменией? Мы призываем международное сообщество мобилизовать усилия в этом направлении», – отметил Гаджиев.