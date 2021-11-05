Али Гусейнли назвал число попадающих под амнистию

«Решение о новой амнистии готовилось некоторое время на основании поручения президента».

Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса сказал первый заместитель председателя парламента Али Гусейнли, передает АПА.

Депутат отметил, что проект постановления был широко обсужден на заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, которое состоялось 2 ноября:

«Документ состоит из 4 частей. Существуют ограничения на применение амнистии по ряду статей Уголовного кодекса. Мы уверены, что решение об амнистии вступит в силу сегодня, и люди начнут выходить на свободу. Судебными и правоохранительными органами Азербайджана будет обеспечено более быстрое исполнение этого решения. В то же время нашли отражение вопросы социальной реабилитации лиц, попавших под амнистию. Ожидается, что под эту амнистию попадут около 16-17 тыс. человек, а может, и больше».