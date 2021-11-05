Аль-Тувейджри призвал мир осудить вандализм армян и оказать поддержку Азербайджану

В период оккупации азербайджанских территорий армяне уничтожили там почти все памятники культурного и религиозного наследия.

Об этом заявил бывший генеральный директор ИСЕСКО Абдулазиз бин Осман аль-Тувейджри в кулуарах VIII Глобального Бакинского форума.

«Мы видели разрушения, которые были учинены Арменией на ранее захваченных территориях, которые сегодня освобождены благодаря президенту и народу Азербайджана. Армяне уничтожили там все культурные и религиозные памятники, государственные здания и все следы жизни», — заявил аль-Тувейджри, слова которого приводит «Репорт».

Он отметил, что международное сообщество должно осудить этот вандализм и оказать поддержку Азербайджану в восстановлении освобожденных территорий, поскольку на них есть памятники культуры мирового значения, представляющие ценность для всего человечества.

Бывший гендиректор заявил, что ИСЕСКО всегда поддерживал права Азербайджана на восстановление своей территориальной целостности: «Я очень счастлив, что Азербайджан смог вернуть свои исконные земли».