Экс-президент Хорватии на Бакинском форуме: Климатические изменения привели к росту числа беженцев и мигрантов

Климатические изменения привели к росту числа беженцев и мигрантов во всем мире. Об этом сказала экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович в ходе панельных дискуссий в рамках VIII Глобального Бакинского форума «Мир после COVID-19».

«Мигранты должны вносить свой вклад в страну, в которой они живут, стать ее полезными гражданами. Необходимо сделать так, чтобы они чувствовали себя частью общества, в которое эмигрировали», — отметила политик, добавив, что необходимо пресекать преступления против человечности, подстрекательства к конфликтам, исследовать их причины.