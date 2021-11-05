Глава МИД: Наши потери за Отечественную войну – самые низкие в современной мировой истории

«Азербайджан всегда был привержен переговорному процессу по Карабаху, и старался, чтобы вопрос решился мирным путем».

Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал во время выступления на конференции на тему «44-дневный путь победы» в Университете АДА.

По его словам, в переговорном процессе Армения все время пыталась затянуть, замедлить переговорный процесс. «На очередном этапе они избрали путь политических провокаций, к которым прибегали в открытой форме. За ними последовали военные провокации. Мы показали все факты и выступили с призывами о том, что ситуация приняла очень опасный поворот. Увы, Армения не сделала никаких выводов, а 27 сентября начала широкомасштабные провокации, и мы начали контрнаступательную операцию. Началась Отечественная война, в результате чего, азербайджанский солдат восстановил границы государства».

Министр подчеркнул, что Армения и ее покровители выдвигали против Азербайджана грязные обвинения: «Безусловно, их попытки не увенчались успехом. Проведены анализы и, если достигнуты какие-то результаты отличные от наших, пусть предъявят факты. К сожалению, победа невозможна без жертв. Наши потери за Отечественную войны — самый низкий показатель в современной мировой истории. Это показатель профессионализма нашей армии. К боевым действиям не был привлечен ни один гражданский».