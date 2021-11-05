Госкомитет о выселении вынужденных переселенцев из предоставленного им жилья

В Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев разъяснили информацию, распространяемую в социальных сетях и ряде СМИ о выселении вынужденных переселенцев из предоставленных им жилых помещений.

Как сообщили АПА в Комитете, некоторые вынужденные переселенцы, имеющие отдельную жилую площадь, но оформившие ее на имена третьих лиц, захотели получить от государства дополнительную жилую площадь.

На основании договора аренды, заключенного между соответствующим структурным подразделением госкомитета и вынужденным переселенцем, за квартирами временного проживания вынужденных переселенцев, которым предоставлено новое жилье, осуществляется регулярный контроль со стороны ЖКХ.

Квартиры, расположенные в жилых массивах, построенных для временного проживания вынужденных переселенцев, предоставляются именно во временное пользование, а не в их частную собственность. При выявлении факта нарушения требований действующего законодательства в отношении вынужденных переселенцев, которым были предоставлены новые жилые помещения, подписанный с ними договор расторгается, а при определении другой семьи вынужденных переселенцев предпочтение отдается семьям вынужденных переселенцев-шехидов и участникам войны.