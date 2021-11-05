В Баку в результате устроенных гонок пострадали 7 автомобилей

В Насиминском районе Баку в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал один человек.

ДТП произошло на улице Гусейнбалы Алиева, передает АПА.

Водитель автомобиля Hyundai, инициировал гонки с автомобилем Toyota. Разогнавшись на встречной полосе, Hyundai врезался в автомобили Renault и Mercedes.

Toyota врезалась в стоящие на обочине автомобили Toyota Prado, Hyundai и KIA. В результате ДТП 7 транспортных средств получили серьезные повреждения.

В результате аварии пассажир Renault получил травмы.

К месту происшествия привлечены сотрудники Управления полиции Насиминского района.