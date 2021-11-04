Иран сообщил о договоренности с Азербайджаном

Азербайджан и Иран договорились об организации совместного комитета. Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдоллахиян.

Отметив, что отношения между Тегераном и Баку развиваются в позитивном ключе, Абдоллахиян отметил, что «совместный комитет будет работать для управления общественным мнением и атмосферой в СМИ в двух странах».

Относительно наличия разногласий по некоторым вопросам в отношениях двух соседних стран он отметил, что важно то, что обе стороны проявили серьезную волю для преодоления препятствий.

“Я и мой коллега господин Джейхун Байрамов находимся в постоянном контакте и ведем позитивные дискуссии, чтобы всесторонне развивать отношения между двумя странами и преодолевать некоторые недоразумения”, — сказал глава МИД Ирана, которого цитирует АПА.

Он отметил, что Иран считает соседей «близкими родственниками» и развивает их отношения по принципу родственных связей.