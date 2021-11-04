Экс-главу Музея современного искусства обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и подделке документов

Стало известно, в чем обвиняют бывшего директора Музея современного искусства Хайяма Абдинова.

Экс-директора обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и подделке документов.

Ему предъявлены обвинения по статьям 178.4 и 320 Уголовного кодекса, уточняет АПА.

В Сабаильском районном суде под председательством судьи Ульвии Шукюровой рассмотрено представление следственного органа. Судья удовлетворил представление и избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу на 4 месяца.