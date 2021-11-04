Мовсумов коснулся вопроса о вакцинации детей до 5 лет

Помощник президента Азербайджанской Республики- заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Азербайджанской Республики Шахмар Мовсумов уточнил, стоит ли на повестке дня вопрос в связи с вакцинацией от COVID-19 детей до 5 лет в Азербайджане.

Как сообщил Шахмар Мовсумов, в связи с этим рекомендаций нет: «Есть рекомендация, согласно которой, если у детей есть какие-либо заболевания, и они относятся к группе риска, в этом случае по совету врачей можно вакцинировать детей до 12 лет. Вакцинация детей против COVID-19 не планируется» (цитата по АПА).