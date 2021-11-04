Чавушоглу заявил о контактах с Россией по Азербайджану

Турция активно контактирует с Россией по многим актуальным вопросам, в том числе по ситуации в Сирии, Ливии и Карабахе (Азербайджан), заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на заседании парламентской комиссии по планированию и бюджету в Анкаре, сообщает агентство «Анадолу».

По его словам, расхождения в позициях имеются, однако стороны придерживаются курса на конструктивный диалог с взаимным учетом чувствительных моментов в национальных интересах.

Касаясь ситуации на Южном Кавказе, Чавушоглу отметил, что в данном регионе наметилась надежда на изменения и преобразования.

«С освобождением оккупированных территорий Азербайджана регион получил исторический шанс на долгосрочный мир», — сказал глава турецкой дипломатии.

При этом он отметил, что Анкара готова к процессу нормализации отношений с Ереваном.

«Мы надеемся, что Армения использует этот шанс на мир и развитие в регионе», — заявил турецкий министр.