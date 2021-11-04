Мовсумов отрицает недостаток вакцин в Азербайджане

«В Азербайджане применяются вакцины «Sinovac», «Pfizer», «AstraZeneca» и «Спутник V». В стране нет недостатка вакцин».

Об этом сообщил помощник президента Азербайджанской Республики — заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов.

Он отметил, что в Азербайджане используется в основном вакцина «Sinovac»: «В страну ввезено 12 млн. доз «Sinovac». В настоящее время эти вакцины используются. У нас создан достаточный запас вакцин. На сегодняшний день среди населения популярна и бустерная доза. В Азербайджане и в мире рекомендуется вводить бустерную дозу через 6 месяцев. Рекомендуем гражданам прививаться третьей дозой вакцины через 6 месяцев» (цитата по АПА).