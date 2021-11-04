Перед Новым годом могут быть сняты ограничения на работу ресторанов, заявил Мовсумов

Помощник президента Азербайджанской Республики — заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов рассказал о том, будут ли отменены ограничения на работу ресторанов после 12 часов ночи в Азербайджане.

Помощник президента отметил, что в настоящее время отмена этого ограничения не предусмотрена: «Это ограничение не отменяется. Возможно рассмотрение этого вопроса в особые дни, к примеру, накануне Нового года. То есть, ограничение не отменяется, но в какие-то дни может быть снято в порядке исключения» (цитата по АПА).

Он добавил, что на данный момент по этому вопросу не принято никакого решения.