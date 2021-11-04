На кого не будет распространяться Акт об амнистии

«Нынешний Акт об амнистии будет реализован в форме освобождения от наказания лиц, совершивших преступления, сокращения срока лишения свободы лиц, отмены тюремного заключения и прекращения уголовного преследования».

Об этом сообщил депутат Милли Меджлиса Бахруз Магеррамов.

Он отметил, что в проекте постановления предусмотрены и ограничения на применение амнистии: «К этим ограничениям относится и статья 139-1 Уголовного кодекса, касающаяся нарушения противоэпидемического, санитарно-гигиенического или карантинного режимов. Знаете, амнистия это проявление гуманизма, но при составлении акта об амнистии учитывается реальная ситуация, чтобы свести к минимуму вероятность подверженности граждан, общества и государства уголовным преступлениям. Что же касается включения этой статьи в ограничения, нужно отметить, что, несмотря на продолжение пандемии, не так много граждан, подпадающих под действие статьи 139-1 Уголовного кодекса» (цитата по АПА).

Отметим, проект постановления «Об объявлении амнистии по случаю 8 ноября – Дня Победы» включен в повестку завтрашнего заседания парламента.