Имена Полада Гашимова, Ильгара Мирзоева и Шюкюра Гамидова присвоены школам.

Это нашло отражение в подписанном премьер-министром Али Асадовым постановлении «Об увековечении имен героев Отечественной войны, погибших во имя территориальной целостности Азербайджанской Республики».

Согласно решению, полной средней школе № 28 города Сумгайыта присвоено имя Национального героя Азербайджана Полада Исраил оглу Гашимова.

Кроме того, согласно постановлению, полной средней школе № 98 города Баку присвоено имя Национального героя Азербайджана Ильгара Анзор оглу Мирзоева, полной средней школе № 3 села Ханлыг Губадлинского района (временно расположенной в Абшеронском районе) — Национального героя Азербайджана Шюкюра Нариман оглу Гамидова.