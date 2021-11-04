В ходе операции СГБ задержан экс-директор Музея современного искусства (обновлено)

Музей современной культуры распространил заявление по поводу ареста экс-директора Хайяма Абдинова.

Директор Музея современной культуры Ровлан Алиев отметил, что Х.Абдинов уже долгое время не работает в музее, был освобожден от должности директора, передает АПА.

«Вопросы, связанные с арестом Хайяма Абдинова, никак не связаны с Музеем современной культуры», — отметил Р.Алиев.

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Экс-директор Музея современного искусства Хайям Абдинов задержан сотрудниками Службы государственной безопасности, сообщает Musavat.com.

По решению Сабаильского районного суда Хайям Абдинов заключен под стражу.

Отметим, что Абдинов был уволен за несколько дней до ареста.