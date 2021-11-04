Брат девочки, которая подверглась насилию, помещен в приют



Брат 11-летней девочки, которая подверглась насилию и родила ребенка, также помещен в приют.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы Агентства социальных услуг Мурад Гашимов, передает АПА.

Он отметил, что ребенок уже находится в соответствующем учреждении Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения.

Отметим, на основании факта об изнасиловании отчимом С.Д. (имя условное) (1978 г.р.) падчерицы А.Н. (имя условное) (2010 г.р.) предъявлены обвинения по статьям 149.3.3 (изнасилование, совершенное в отношении потерпевшей, заведомо для виновного не достигшей четырнадцатилетнего возраста) и 150.3.3 (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего четырнадцатилетнего возраста) Уголовного кодекса, решением суда избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.