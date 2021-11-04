В общественных местах вновь выявлены инфицированные коронавирусом



Сотрудники правоохранительных органов выявили и задержали в общественных местах страны 4 активных больных коронавирусом, сообщает пресс-служба МВД.

Согласно сообщению, сотрудники полиции провели с ними разъяснительную беседу, вернули их в места проживания с соблюдением медицинских процедур. Об этом были проинформированы соответствующие органы.

В отношении одного лица, покинувшего место жительства, несмотря на назначение ему лечения в домашних условиях, было возбуждено уголовное дело по статье 139-1-1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) УК Азербайджана.