В общественных местах вновь выявлены инфицированные коронавирусом

4 ноября, 17:47, 2021


Сотрудники правоохранительных органов выявили и задержали в общественных местах страны  4 активных больных коронавирусом, сообщает пресс-служба МВД.

Согласно сообщению,  сотрудники полиции провели с ними разъяснительную беседу, вернули их в места проживания с соблюдением медицинских процедур. Об этом были проинформированы соответствующие органы.

В отношении одного лица, покинувшего место жительства, несмотря на назначение ему лечения в домашних условиях, было возбуждено уголовное дело по статье 139-1-1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) УК Азербайджана.