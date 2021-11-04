«Советник по России и Турции»: Париж назначил нового сопредседателя Минской группы ОБСЕ

Брис Рокфейль назначен новым французскими сопредседателем Минской группы ОБСЕ. На этом посту он заменит Стефана Висконти, который был сопредседателем Минской группы в течение 5 лет, с октября 2016 года.

До нового назначения Брис Рокфейль возглавлял дипломатическую миссию Францию в Узбекистане (с сентября 2020 года). До этого он был послом Франции в Панаме и генеральным консулом в Рио-де-Жанейро.

В начале и середине 2000-х Брис Рокфейль был политическим советником в посольствах Франции в России и Турции.