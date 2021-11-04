Эрдоган: «Мы делаем свой вклад в установление мира на Кавказе»

Создание дружественных отношений между странами региона является основной задачей, заявляется в послании президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к участникам VIII Глобального Бакинского форума, стартовавшего в Баку.

В послании президента Эрдогана, зачитанном бывшим турецким премьер-министром Бинали Йылдырымом, напоминается об инициативе Анкары о развитии турецко-армянских отношений, и подчеркивается необходимость «смотреть в будущее».

«Одной из основных наших задач является налаживание дружественных отношений между всеми странами региона. И мы делаем свой вклад в установление мира на Кавказе», — отметил турецкий лидер в своем обращении.

При этом он подчеркнул, что по итогам прошлогодней войны, Азербайджан вернул свои территории и тем самым прекратил многолетнюю несправедливость.

«Азербайджан долго ждал. Наконец, эта несправедливость была устранена и Азербайджан вернул свои земли», — говорится в тексте послания.