Алиев: Эта война показала, что справедливость рано или поздно восторжествует



В настоящее время мы восстанавливаем освобожденные территории, уже осуществляется широкомасштабная государственная программа.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии VIII Глобального Бакинского форума, передает АзерТАдж.

«Надеемся, что сможем вернуть в свои края более миллиона наших соотечественников, бывших беженцев и вынужденных переселенцев, пострадавших от армянской оккупации. Эта война показала, что справедливость рано или поздно восторжествует», — подчеркнул президент Азербайджана.