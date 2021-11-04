Ильхам Алиев: Полное разрушение освобожденных территорий – проявление варварства



«9 ноября Армения подписала акт о капитуляции и война закончилась. Кроме того, был представлен график ухода с других оккупированных территорий. Азербайджанский народ отметит эту историческую Победу».

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии VIII Глобального Бакинского форума.

Подчеркнув, что освобожденные территории разрушены до основания, глава государства констатировал, что Армения разрушила даже все исторические здания, 65 из 67 мечетей, сравняла с землей все общественные здания. Это, по сути, является проявлением варварства и вандализма.