Ильхам Алиев: Как председатель Движения неприсоединения, мы оказали помощь более 30 странам



«Как председатель Движения неприсоединения, мы оказали финансовую и гуманитарную помощь более чем 30 странам, а в некоторые страны поставили бесплатные дозы вакцин».

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии VIII Глобального Бакинского форума.

«Мы также в качестве донора выделили Всемирной организации здравоохранения финансовую помощь в объеме 10 миллионов долларов США. Эти шаги, а также ответственный подход ведущих государств мира могли бы внести вклад в решение вопроса», — добавил президент Ильхам Алиев.