Алиев: Азербайджан сам осуществил резолюции ООН, которые 27 лет оставались на бумаге



«Каждый раз на Глобальном Бакинском форуме я поднимал вопрос о конфликте между Арменией и Азербайджаном, сегодня хочу сказать, что этот конфликт урегулирован».

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии VIII Глобального Бакинского форума.

«Азербайджан сам урегулировал конфликт. Азербайджан сам осуществил резолюции, принятые Советом Безопасности ООН. Эти резолюции требовали безоговорочного и незамедлительного вывода армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана. К сожалению, данные резолюции на протяжении 27 лет оставались на бумаге. Если бы Азербайджан сам не восстановил свою территориальную целостность, то эти резолюции оставались на бумаге еще 27 лет», — подчеркнул глава государства.