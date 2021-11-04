Еще две семьи в Гахе отравились грибами

В Гахском районе 6 членов двух семей отравились грибами.

Проживающие в селе Лакит Шихамиров Малик Масим оглу 1966 года рождения, его супруга Шихамирова Пери Гурбан гызы 1972 года рождения, невестка семьи Ильхама Шихамирова 1996 года рождения и ребенок Шихамирова Мехри Малик гызы 2005 года рождения были госпитализированы в Гахскую районную центральную больницу с симптомами отравления.

При осмотре выяснилось, что семья Шихамировых отравилась после употребления в пищу грибов. В настоящее время семья Шихамировых проходит лечение в больнице.

Кроме того, жители Гаха Эльдар Эфендиев и его жена Сайяра Мамедова также обратились в больницу с отравлением грибами.

Эльдар Эфендиев был отпущен домой после оказания первой помощи, а его жена Сайяра Мамедова находится на лечении в реанимационном отделении больницы.