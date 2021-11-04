Госфонд предупредил о выплате ряда пособий с ноября через «Азерпочту»

Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана обратился к гражданам, получающим единовременную социальную выплату.

Как сообщили в Фонде, с 1 ноября единовременные социальные выплаты, пособие на погребение, пособие на рождение ребенка, пособие лицам, освобожденным от наказания и нуждающимся в социальной адаптации, и ежегодное пособие на лечение пострадавшим в результате радиационной аварии гражданам выплачиваются через «Азерпочту».

Граждане могут получить эти средства в любом отделении, филиале и пункте «Азерпочты».