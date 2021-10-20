В Украине предлагают отказаться от названия «Великая Отечественная война»



Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) предложил отказаться от термина «Великая Отечественная война» и назвать её «советско-немецкой войной» или оставить название Вторая мировая война, сообщает пресс-служба ведомства. СНБО разработал словарь названий и терминов, разработанный «в связи с оккупацией Крыма и части Донбасса». Их рекомендуют использовать властям, дипломатам и СМИ.

Правила использования «Великая Отечественная война» упоминается в словаре в разделе «Терминология, связанная с пропагандой и политикой исторической памяти». Словосочетание размещено в графе «Фейк/клише».

Также туда вошли такие понятия, как «Русский мир», «Малороссия» и «Новороссия». Отмечается, что вместо них рекомендуется писать Русский мир в кавычках, вместо Малороссии использовать Украина, а вместо термина Новороссия использовать названия конкретных областей.

Также военные действия в Донбассе рекомендуют называть «вооружённой агрессией России против Украины» либо «российско-украинской войной». Всего на настоящий момент в глосарии указано 64 термина и словосочетания.