ЗАО «Бакинский метрополитен» реализует проект расширения метро, для чего недавно получил у Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (AIIB) кредит в размере 180 млн долларов. В целом реконструкция состоит из трех фаз. По данным рабочего документа, предоставленного администрацией метрополитена самому банку, в настоящее время Бакинский метрополитен эксплуатирует три линии, включающие 27 станций и обслуживающие более 620 тыс. пассажиров ежедневно.

В рамках Концептуального плана развития и Государственной программы по транспортной инфраструктуре (2025–2030 гг.), согласованной с Генеральным планом города Баку (2020–2040 гг.), предусмотрено значительное расширение системы. Видение проекта на будущее заключается в создании сети метро, состоящей из пяти линий, 76 станций и 119,1 км путей. Известно, что данный проект является частью Государственной программы по совершенствованию транспортной инфраструктуры города Баку и прилегающих территорий на 2025–2030 годы, утвержденной 30 января 2025 года.

Как уже было отмечено, проект расширения метро состоит из трех компонентов. В рамках первой фазы ЗАО получило кредит на завершение строительства и поставку оборудования для депо «Дарнагюль», строительство и поставку оборудования для нового депо «Ходжасан», повышение экологических, социальных, эксплуатационных и климатических показателей существующих станций зеленой ветки, а также консультационные услуги по проекту.

Затем Бакинский метрополитен намерен приступить ко второй фазе, предусматривающей строительство новых станций. Планируется расширить и продлить зеленую ветку метро между станциями «Хатаи» – «Ази Асланов». В частности, речь идет о строительстве четырех станций, что предусматривает прокладку 8,6 км тоннелей с применением тоннелепроходческого комплекса.

Согласно документу, строительство тоннелей зеленой ветки планируется реализовать за счет государственных средств. Там же, около станции «Хатаи», предусмотрено создание разворотного тупика.

По проекту после станции «Хатаи» появится станция Y14. Она расположится на огороженном участке около офиса «Белый город». Под нее выделен промышленный участок, расположенный в «Белом городе». На земельном участке в настоящее время находится ряд недостроенных сооружений, не охваченных проектом. Сам Бакинский метрополитен еще не проводил никаких строительных работ там. Ранее на месте, отведенном для новой станции, располагались частные жилые дома, которые впоследствии были снесены.

После этого последует строительство станции Y15, которая расположится на территории бывшей нефтяной компании в промышленной зоне. Строительство станции Y15 началось в 2014 году. Здание, ранее принадлежавшее нефтяной компании, в настоящее время используется Бакинским метрополитеном в качестве столовой и раздевалки.

Еще одной новой станцией по зеленой ветке станет Y16. Она будет находиться на территории Бакинского машиностроительного завода. Для прокладки новой станции метро потребуется снос пяти заводских зданий, говорится в документе. В настоящее время в этих строениях функционирует несколько предприятий, включая деревообрабатывающую мастерскую, а также сервисный центр по обслуживанию автомобилей Isuzu.

И завершающей стадией по зеленой ветке станут работы на станции Y17 (станция «Ази Асланов»).

«Предполагается, что строительство и эксплуатация нескольких вентиляционных шахт вдоль зеленой линии потребуют приобретения прав на земельные участки. Точные места размещения этих вентиляционных шахт будут определены на этапе детального проектирования. Бакинский метрополитен будет стремиться по возможности избежать или минимизировать последствия изъятия земель под шахты путем корректировки проектных решений», — отмечено в документе.