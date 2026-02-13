С 15 июня 1993 года, с того дня, как к власти в Азербайджане вернулся Общенациональный лидер Гейдар Алиев, власть при помощи автомата Калашникова и гранатомётов здесь уже не меняли. Попытки, конечно, предпринимались: наиболее драматичные события развернулись весной 1995 г. во время мятежа ОПОНа, но период военных переворотов в Азербайджане на этом, в общем-то, завершился.

И вот теперь СГБ публикует документы, из которых следует, что кое-кто под иностранным руководством был готов поиграть в эти игры и в 2013-м, и в 2020-м, и даже в 2025-м году.

По какой-то иронии судьбы как раз накануне сенсационного релиза СГБ хвалебный очерк об Али Керимли опубликовала «Немецкая волна», которая всячески представляла радикальную оппозицию как сторонников Запада и европейского пути. Интересно, конечно, какие обсуждения идут в редакции DW теперь, когда становится понятно, что «завзятые западники», оказывается, работали на российскую разведку и обещали в случае своей победы завести Азербайджан в ОДКБ. Впрочем, те, кто помнит митинги на стадионе «Мехсул» в частности и политические обнимашки наших радикальных «оппи» с нардаранскими исламистами вообще, вряд ли чему-то здесь удивятся.

Выбор дат более чем показателен. В 2013-м году в Грузии удалось отстранить от власти ненавистного Кремлю Саакашвили, и повторить опыт очень хотелось и в Азербайджане, для которого на роль «Иванишвили» предусмотрели кинорежиссёра и кандидата от «Союза миллиардеров» Рустама Ибрагимбекова. Затея предсказуемо провалилась. Азербайджанская аудитория хихикала в ожидании дебатов с участием Ибрагимбекова, который при всех своих режиссёрских талантах с трудом говорит по-азербайджански, а сам киномэтр просто не успел вовремя отказаться от российского гражданства. Но зато в одном из интервью назвал Карабах «спорной территорией».

Для тех, кто не очень силён в подобной терминологии: «спорная территория» обозначается на картах белым цветом, и определённые права на неё имеют обе стороны. Карабах всё мировое сообщество признавало территорией Азербайджана, на всех картах он обозначался и тем более обозначается теперь как азербайджанская территория и никакой «спорной территорией» не являлся и не является. Ляпнуть что-то подобное журналисту или блогеру — ещё куда ни шло: язык, как известно, без костей, и его соединение с мозгом не у всех надёжное, но когда нечто подобное изрекает «кандидат в единые кандидаты» на президентских выборах — тут уже другая цена. Да тут ещё в Баку весьма некстати для очередного «борца за демократию» вспомнили, как господин Ибрагимбеков получал земельные участки под свою киношколу, но вместо киношколы там появились особнячки его близких друзей и родственников…

Тем более даёт изрядную пищу для размышлений попытка захвата парламента и телерадиоцентра в июле 2020 года, о которой в релизе СГБ рассказывает небезызвестный Ганимат Захид. Если кто забыл: уже в 2016-м году стало понятно, что Азербайджану удалось сформировать современную и боеспособную армию, и у Карабахского конфликта теперь есть военное решение. Именно после 2016 года в Баку зачастили разные дугины со своими планами: «Вот пусть Азербайджан вступит в ЕАЭС и ОДКБ, а мы посодействуем им, чтобы Армения освободила несколько районов — ну не сразу, конечно, но посодействуем». Наконец, торопиться заставлял и намеченный на декабрь 2020 г. ввод в строй Южного газового коридора. И в результате в то время, когда в Армению из России уже летели самолёты с оружием, «пятая колонна» в Баку стремилась вернуть Азербайджан в состояние ранних девяностых, лишить управляемости и страну, и армию. Правда, силёнок провокаторам хватило только на пару перевёрнутых полицейских машин.

И тем более понятно, почему пришли в движение и старые аппаратчики вроде Рамиза Мехтиева и Аббаса Абасова, и разного рода «любители советского пломбира» в 2025 году. Реакция Азербайджана на катастрофу рейса AZAL, сбитого российской ПВО в окрестностях города Грозного, не оставила сомнений: в Баку московскому диктату уже не подчиняются. Что уже заставляло кремлёвских державников действовать.

А вот тут — самое интересное. Как оказалось, в арсенале Кремля по-прежнему нет никаких других методов, кроме попыток устраивать перевороты (а это не только Азербайджан, но и Черногория). Особенно если использовать военное давление после разгрома Армении уже не получается, а на фоне провала в Украине угрозы «Второй СВО» звучат не очень убедительно.

Но вот чьими руками собирались устраивать переворот? Оставим в стороне ныне покойного кинорежиссёра Рустама Ибрагимбекова. Радикальная оппозиция с нулевым реальным рейтингом? Старые аппаратчики вроде Мехтиева и Абасова, которым уже по возрасту полагается нянчить внуков-правнуков и любоваться цветами где-нибудь на собственной вилле? В Москве были уверены, что именно эти весьма возрастные персоны соберут под свои знамёна достаточную ударную силу? Или полагали, что всю «грязную работу» сделает для этого «клуба пенсионеров», пожелавшего поиграть в революцию, какая-нибудь российская ЧВК, например «Луком-А», которая охраняет объекты «Лукойла»?

Пожалуй, это тот случай, когда деградация российских спецслужб заметна невооружённым глазом.