В рамках «Программы сотрудничества по индивидуальному партнёрству» с НАТО на 2026 год в Баку состоялся учебный курс Мобильной тренинговой группы Командования объединённых сил НАТО со штаб-квартирой в Брунсуме.

Курс был посвящён планированию логистики в НАТО. В ходе занятий участники отработали сценарий организации логистики в процессе оперативного планирования во время операций. Военнослужащим также представили общую информацию о НАТО и провели профильные брифинги.

По итогам обучения слушателям вручили сертификаты.