Переговоры по урегулированию украинского кризиса «зашли в тупик» из-за разногласий по территориальному вопросу и присутствию западных войск на Украине, сообщает европейское издание Politico. Россия настаивает на выводе ВСУ с территории Донбасса, а Украина не готова идти на уступки.

На предыдущих переговорах в Абу-Даби 4–5 февраля стороны согласовали только режим прекращения огня и параметры демилитаризованной зоны. Следующий раунд переговоров, по словам президента Украины Владимира Зеленского, может пройти 17–18 февраля в США, где планируется обсудить территориальный вопрос. Зеленский выразил надежду, что конфликт может завершиться в течение нескольких месяцев при добросовестных переговорах.

США пока не завершат сделку по гарантиям безопасности для Украины, пока Москва и Киев не достигнут соглашений о мире. При этом, как отмечает высокопоставленный чиновник Белого дома, президент Дональд Трамп не намерен использовать эти гарантии как рычаг давления на Зеленского, чтобы не препятствовать мирному процессу.