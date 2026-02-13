Генеральное консульство Узбекистана в Стамбуле подтвердило гибель еще одной гражданки республики, ранее считавшейся пропавшей. Сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале дипмиссии.

«По предварительным данным, установлено, что гражданка Эргашалиева Сайёра, 1994 года рождения, которая считалась пропавшей после инцидента со смертью Дурдоны Хакимовой, также скончалась», — говорится в заявлении.

По данным следствия, 23 января во время ссоры двое соотечественников погибших убили Эргашалиеву ножом, расчленили тело и выбросили останки в мусорные контейнеры района Фатих. На следующий день, используя телефон погибшей, они вызвали Дурдону Хакимову и убили ее таким же способом, сбросив тело в контейнеры в районе Шишли.

Подозреваемые задержаны, дали признательные показания и находятся под стражей. Генконсульство взяло расследование под свой контроль.