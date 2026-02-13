В 2025 году Азербайджан импортировал свинину и продукцию из неё на общую сумму около 3 996,9 тыс. долларов США (почти 4 млн долларов).

Согласно данным Государственного комитета по статистике, с января по ноябрь прошлого года были закуплены следующие объёмы: готовая или консервированная продукция из свиных окороков – 4,39 тонны на сумму 40,42 тыс. долларов; продукция из лопаточной части – 0,96 тонны на 7,87 тыс. долларов; готовая продукция из других частей свинины – 74,54 тонны на 468,76 тыс. долларов; замороженные окорока, лопатки и их части (на кости) – 0,84 тонны на 2,37 тыс. долларов; замороженная свинина из других частей – 1 243,97 тонны на 3 477,5 тыс. долларов.

Основной объём импорта пришёлся на замороженную свинину из других частей туши — более 1,2 тыс. тонн, что составило почти 3,48 млн долларов из общей суммы закупок.