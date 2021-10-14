Гафарова встретилась с директором ООН-Женщины по Европе и Центральной Азии

Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сагиба Гафарова, ныне находящаяся в Санкт-Петербурге в России для участия в Третьем Евразийском Женском Форуме, в рамках текущего визита провела встречу с Алиёй Эль-Яссир, региональным директором по Европе и Центральной Азии Структуры ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин. Об этом сообщили в Отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Председатель Милли Меджлиса заметила в ходе беседы, что Азербайджан придаёт большое значение развитию отношений с влиятельными международными организациями, в том числе, с Организацией Объединённых Наций. Наша страна всегда была очень активным членом ООН и выстроила благополучное сотрудничество с её структурами, охватывающими различные сферы деятельности. Гафарова припомнила, что в 2012-2013-м годах Азербайджан был непостоянным членом Совета безопасности ООН.

Роль, которую исполняют женщины в ряде областей, растёт на фоне происходящих в современном мире изменений. Сегодня, продолжала Сагиба Гафарова, женщины вносят существенную лепту в работу над глобальными проблемами, включая устранение последствий пандемии COVID-19, международные усилия по поддержанию мира и безопасности, и борьбу за устойчивое развитие.

Излагая историю государственной политики нашей страны в отношении женщин, спикер отметила, что азербайджанские женщины всегда были активными участницами социально-политических процессов. Парламент Азербайджанской Демократической Республики – первой на Востоке парламентской республики – в 1918-м году принял закон, давший женщинам избирательное право. Таким образом, Азербайджан, первым из мусульманских государств совершивший этот шаг, стал также одним из пионеров всемирного суфражистского движения.

Сагиба Гафарова рассказала о новых достижениях в реализации государственной политики в отношении женщин после восстановления независимости Азербайджана в 1991-м году. Предпринятые в этой области шаги дали женщинам значительно более широкие возможности для участия во всех сферах общественной жизни и делать свой вклад в развитие нашей страны. Особо отметив выдающиеся заслуги Первого вице-президента Азербайджана г-жи Мехрибан Алиевой в нашей современной государственности, председатель Милли Меджлиса охарактеризовала многогранную деятельность Первой леди Азербайджана как образец для подражания для каждой азербайджанской женщины.

Во время беседы говорилось и о 44-дневной Отечественной войне Азербайджана и об освобождении земель страны от оккупации. Наша победоносная армия, возглавляемая Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым, отважно вырвала наши территории из тисков продлившейся тридцать лет армянской оккупации. К тому же, наша страна при этом своими силами исполнила резолюции Совбеза ООН. Подписанным в ноябре 2020-го года трёхсторонним заявлением конфликту был положен конец, а что до сегодняшнего дня, то на Южном Кавказе сложились совершенно новые реалии; конфликт остался в прошлом, и Азербайджан занят восстановлением своих освобождённых от интервентов территорий.

Региональный директор по Европе и Центральной Азии Структуры ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин Алия Эль-Яссир, в свою очередь, коснулась гендерных вопросов в срезе современности, растущей роли женщин в обществе, связанных с дискриминацией по половому признаку проблем в ряде стран и других тем. Первым делом, она вспомнила свой визит в Азербайджан, в ходе которого ознакомилась с положением дел в гендерном отношении в стране. Претворяемая в Азербайджане в жизнь политика успешна, по словам г-жи Эль-Яссир.

Во время беседы обсуждались и другие вопросы, интересующие обе стороны.

Кроме того, председатель Комитета по делам семьи, женщин и детей Милли Меджлиса Хиджран Гусейнова поделилась мыслями о гендерном равенстве, деятельности в защиту прав женщин и роли женщин в обществе в Азербайджане.