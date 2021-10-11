Орбан требует для стран Центральной Европы больших прав в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался за предоставление странам Центральной Европы больших прав в выработке политических решений в рамках Европейского союза.

Глава венгерского правительства подверг критике германо-французское доминирование, назвав его устаревшим. По его мнению, народам Центральной Европы должна быть предоставлена возможность большего влияния в отношении политических решений, а сам Европейский Союз больше не может функционировать исключительно на германо-французской политической монополии.

Свое мнение он обосновал тем, что страны, позже всех вступившие в ЕС и «на которых Брюссель смотрит свысока», имеют самые высокие темпы экономического роста. «Без этого у ЕС сегодня вряд ли был бы какой-либо экономический рост, и здесь был бы застой», — заявил Орбан, посетовав, при этом, на то, что раньше в западноевропейских столицах политики думали, что страны Центральной Европы не способны управлять своей экономикой без западных стран.

«Это оказалось не так. Ситуация оказалась противоположной к той, как думали те политики. Западные страны сами не могут управлять своей экономикой без Центральной Европы», — приводит его слова АЗЕРТАДЖ.

Орбан считает, что по сравнению с нынешними экономическими показателями и весом стран Центральной Европы их влияние на решения ЕС непропорционально мало, что должно быть изменено.