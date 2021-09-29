Демонстративный полет БПЛА Akıncı (TİHA) в Стамбуле попал на видео

У российского миротворческого контингента, развёрнутого на территории Азербайджана — в Карабахе, сменился командующий — теперь уже официально. Накануне генерал-лейтенант Рустам Мурадов представил министру обороны Азербайджана Закиру Гасанову своего «сменщика» — генерал-лейтенанта Геннадия Анашкина, Героя России.

Есть удобоваримая официальная версия, с чем связано такое кадровое решение. Ротация командующих миротворцами — обычная практика. К тому же в Карабах назначен боевой генерал с опытом реального участия в миротворческой операции— в бывшей Югославии, точнее, Боснии и Герцеговине, где еще приходилось, скажем так, выстраивать взаимодействие с силами НАТО.

Но…

Прежде всего, напомним: 6 сентября уже был назначен новый командующий миротворческими силами РФ в Карабахе — генерал-майор Михаил Кособоков. Более того, ереванский «Спутник» успел даже тиснуть о нем хвалебную статью. Но… Кособоков пробыл на посту командующего миротворческим контингентом даже меньше, чем Майкл Флинт в должности советника президента США по национальной безопасности — его сменил Анашкин. А Кособоков пойдёт на повышение «по основному месту службы». Но как тогда объяснить предыдущее назначение? В Арбатском военном округе были не в курсе, что генерала собираются повышать по основному месту службы? В российской армии, конечно, присутствует неразбериха, но чтобы настолько? Или там сначала все же решили перебросить Кособокова в Карабах, а затем внезапно передумали и заменили его на Анашкина? Но если так, то по какой причине?

В соцсетях активно обсуждается версия, что Кособокова «отодвинули» по настоянию азербайджанской стороны — из-за весьма «двусмысленных», если не сказать токсичных, эпизодов в его биографии. А это и командование российской базой в оккупированной Абхазии, затем — служба в захваченном Крыму, кроме того, он, по данным украинской стороны, имел самое прямое отношение к переброске российского оружия и «ихтамнетов» на Донбасс. Наконец, азербайджанскую общественность справедливо возмутило то, что новый командующий представился сначала руководству Армении, притом что служить должен был на территории Азербайджана.

Но вот в чем дело. Анашкин тоже начал свою миссию с Еревана, а не Баку. Более того, в его биографии «токсичных» эпизодов едва ли меньше. Прежде всего, это личное участие, а точнее сказать, соучастие в агрессии против Грузии 2008 года. Кроме того, деятельность российских миротворцев в Боснии и Герцеговине также подвергалась весьма жесткой и не сказать чтобы безосновательной критике. Как полагали многие, российские «голубые каски» слишком уж явно склонялись на сторону сербов, причем и в таком вопросе, как привлечение к суду военных преступников Радована Караджича и Радко Младича, «авторов» геноцида мусульман в Сребренице. Словом, вряд ли Анашкин — та кандидатура, которую можно считать хотя бы компромиссной.

Но как же тогда понимать неожиданную и столь спешную рокировку?

Есть и такая, достаточно неожиданная версия. Кособоков, как утверждают знающие люди, весьма жестко относится к собственным подчиненным. Его назначение многие трактовали как верный признак стремления Москвы навести порядок в самом миротворческом контингенте.

В самом деле, назначение Кособокова совпало со скандалом вокруг иранских фур, незаконно въезжающих в Карабах. Тогда же, комментируя этот скандал, депутат парламента Азербайджана, политолог Расим Мусабеков напомнил, что оккупированный Карабах был одним из узловых пунктов наркоконтрабанды из Ирана, и теперь с юга пытаются «пробить» новый маршрут в Карабах, причем вовлечь в эту деятельность и российских миротворцев. А уж о том, как активно в Ханкенди прибывают «девочки» из Армении, писали многие российские журналисты, посетившие зону ответственности миротворцев. Словом, самое время отправлять в Ханкенди «жесткого генерала», чтобы он навёл порядок и «закрутил гайки». Другой вопрос, что отправка в Карабах командующего без должного дипломатического опыта все же была слишком рискованным шагом. И теперь, когда Иран уже вынужден свернуть рейсы своих фур в Карабах, Москва все же решила отправить в регион «генерала с дипломатическим опытом». Хоть и не совсем «удобоваримым».

Впрочем, как уже не раз отмечалось, вне зависимости от подробностей личной биографии, любой командующий миротворческими силами в Карабахе будет представлять Россию — страну, в чьём послужном списке, еще не ставшем историей, наличествуют и аннексия Крыма, и война на Донбассе, и агрессия против Грузии 2008 года, и трагические события в Сухуми 1993 года, очередную годовщину которых как раз накануне отметила Грузия. Тогда, напомним, Россия тоже взяла на себя роль миротворца, но в реальности помещенное на склады «под честное слово» россиян тяжелое оружие вновь оказалось на позициях абхазов, а по грузинским войскам с воздуха наносили удары «неизвестные» самолёты. Более того, как ни парадоксально это прозвучит, даже в такой огромной стране, как Россия, генералов с реальным боевым и дипломатическим опытом не так уж много, а значит, их будут «перебрасывать» с одного горячего направления на другое. И в результате найти тут кандидата с достаточно большими звёздами на погонах и без токсичных эпизодов в личной биографии — задача вряд ли решаемая.

Но действовать российским миротворцам в Карабахе приходится в совсем другой ситуации, чем в Грузии и даже Боснии. Да, их мандат все еще находится в процессе согласования, но миротворцы вошли в Карабах в то время, когда в наступление шла именно азербайджанская армия. И это уже меняет многое, если не все. Свободы рук по принципу «делаю что хочу» и «куда они с подводной лодки денутся» у российских миротворцев в Карабахе нет. Достаточно вспомнить даже то, с какой скоростью покинул Карабах российский батюшка, который еще в феврале «засветился» на митинге сепаратистов. А накануне, в день поминовения шехидов Второй Карабахской войны, президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью «Анадолу» заявил, что к деятельности российских миротворцев у Баку есть претензии, и «в первую очередь, это связано с незаконными визитами иностранных граждан на наши земли». Отметив, что в результате настойчивости Азербайджана этому приходит конец, глава государства тем не менее подчеркнул: «…Мы хотели бы полного уважения к нашему суверенитету и территориальной целостности. Официальные представители России, высокопоставленные лица заявляют, что Карабах является территорией Азербайджана. В таком случае военнослужащие, проходящие там службу, также должны осуществлять свою деятельность в соответствии с данными заявлениями». Напомним еще раз: то, что к деятельности миротворцев у официального Баку есть претензии, уже озвучивается на самом высоком уровне.

И куда большую информацию к размышлению дают здесь последние «картографические новости». С размещённой на сайте минобороны РФ карты дислокации российских миротворцев в Карабахе исчезли границы более не существующей НКАО. Еще одно наглядное свидетельство, что именно произошло со «статусом Карабаха». И что позволить себе игнорировать официальную позицию Азербайджана в Москве уже не могут. И тут уже не суть важно, где набирались опыта отдельно взятые офицеры миротворческого контингента.

Нурани