Reuters: Путин и Эрдоган встретятся в Сочи до конца сентября



Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретятся в Сочи в сентябре, сообщает Reuters со ссылкой на турецких чиновников. По их сведениям, основной темой обсуждения станет ситуация в сирийском Идлибе. Ранее Турция сообщала о гибели двух военнослужащих в Идлибе 12 сентября.

«Главный пункт повестки дня — Сирия, в частности Идлиб. Условия соглашения по Идлибу (о прекращении огня от марта 2020 года) не были полностью реализованы»,— приводит Reuters слова одного из источников. По их сведениям, Эрдоган посетит Сочи после участия в общих прениях Генассамблеи ООН, которые состоятся с 21 по 27 сентября.

В минувший понедельник Владимир Путин принял в Москве президента Сирии Башара Асада. Кремль не сообщал о встрече вплоть до следующего дня, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснял это вопросами безопасности.