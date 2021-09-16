Власти Армении объявили о начале «эры мира» в регионе

16 сентября, 13:45

Армения готова как можно скорее начать процесс делимитации и демаркации границы.

Об этом заявил глава Совбеза Армении Армен Григорян на встрече со своим российским коллегой Николаем Патрушевым.

Глава Совбеза Армении подчеркнул, что правительство Армении объявило «эру мира», которая принесет в регион Южного Кавказа прочный мир и развитие.

﻿

Посол Ирана уже во второй раз за неделю встретился с помощником Алиева

16 сентября, 13:34

Посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави вновь провел встречу с помощником президента Хикметом Гаджиевым. Напомним, ранее 14 сентября Гаджиев и Мусави обсудили состояние двусторонних отношений и вопросы, вызывающие общую обеспокоенность.

«Уже второй раз за неделю мне выпала возможность встретиться с Хикметом Гаджиевым — помощником Президента Азербайджанской Республики. В ходе наших теплых бесед мы обсудили текущую ситуацию и планы на будущее, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес», — написал на своей странице в Twitter иранский дипломат.

Как сообщал Minval.az, накануне сотрудниками Министерства внутренних дел, Государственного таможенного комитета и Государственной пограничной службы были задержаны иранские водители, незаконно проникшие на территорию Азербайджана по дороге Горис-Кафан.