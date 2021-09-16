Путин начал подкашливать и заявил, что в его окружении коронавирусом заболели «несколько десятков человек»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в его окружении ковидом заболели не один-два, а несколько десятков человек. Об этом он рассказал, выступая по видеосвязи на саммите ОДКБ.

«Вы знаете, что, к сожалению, вынужден был в последний момент отменить свой визит в Душанбе, мне очень жаль. Но это связано с тем, что в ближайшем окружении, как вы знаете, выявлены случаи заболевания коронавирусом, это не один, не два, несколько десятков человек. И теперь приходится в течение нескольких дней соблюдать режим самоизоляции», — отметил он.

Между тем в Сети обратили внимание на то, как глава РФ начал подкашливать.