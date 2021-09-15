Си Цзиньпин отказал Байдену в личной встрече, но Байден это отрицает

Президент США Джо Байден предложил председателю КНР Си Цзиньпину встретиться лично, однако тот отклонил предложение, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, осведомленные о содержании телефонного разговора двух лидеров.

Предложение о встрече поступило от Байдена во время полуторачасового телефонного разговора с Си Цзиньпином, который состоялся на прошлой неделе.

По данным издания, американский лидер рассчитывал предпринять попытку «выйти из тупика» в отношениях Соединенных Штатов и КНР. Однако, как рассказали источники, председатель КНР, вместо того чтобы принять предложение, настаивает на том, чтобы Вашингтон переменил тон в отношении Пекина.

Сам же Байден информацию об отказе Си Цзиньпина от встречи с ним опроверг. «Неправда», — сказал глава Белого дома журналистам из своего пула.

Байден занял жесткую позицию в отношении Китая из-за притеснения уйгуров и политики Пекина по отношению к Гонконгу и Тайваню, отмечает Financial Times. В ответ Пекин обвинил администрацию президента США во вмешательстве во внутренние дела государства.