В армянском парламенте отказались от Карабаха

Парламент Армении не принял предложение оппозиционной фракции «Айастан» о переименовании постоянной комиссии НС по внешним отношениям в комиссию по внешним отношениям и вопросам Карабаха. Правящая фракция «Гражданский договор» не приняла участия в голосовании.

На днях постоянная комиссия по государственно-правовым вопросам дала отрицательное заключение этому предложению. Председатель этой комиссии Владимир Варданян повторил, что предлагаемые изменения не решат проблем.

Армен Рустамян из оппозиционной фракции «Айастан» на это ответил, что возникло обоснованное подозрение, что власти хотят окончательно отказаться от Карабаха.