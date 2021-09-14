В армянском парламенте отказались от Карабаха

14 сентября, 12:08

Парламент Армении не принял предложение оппозиционной фракции «Айастан» о переименовании постоянной комиссии НС по внешним отношениям в комиссию по внешним отношениям и вопросам Карабаха. Правящая фракция «Гражданский договор» не приняла участия в голосовании.

На днях постоянная комиссия по государственно-правовым вопросам дала отрицательное заключение этому предложению. Председатель этой комиссии Владимир Варданян повторил, что предлагаемые изменения не решат проблем.

Армен Рустамян из оппозиционной фракции «Айастан» на это ответил, что возникло обоснованное подозрение, что власти хотят окончательно отказаться от Карабаха.

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Apple устранила уязвимость, позволявшую взламывать iPhone шпионской программой Pegasus

14 сентября, 12:15

Корпорация Apple выпустила 13 сентября очередное обновление для своих операционных систем. В сообщении компании отмечается, что версии iOS 14.8 и iPadOS 14.8 содержат «важные обновления системы безопасности», которые рекомендованы для установки всем пользователям.

По сведениям исследовательской группы Citizen Lab, новое обновление закрывает уязвимость, позволявшую взламывать айфоны с помощью шпионской программы Pegasus. Вирус распространялся через iMessage и не требовал для работы никаких действий со стороны пользователя.

Программное обеспечение было разработано израильской компанией NSO Group для слежки за преступниками и террористами. Однако, как выяснили СМИ, власти разных стран использовали Pegasus для массовой слежки за политиками, правозащитниками и журналистами.