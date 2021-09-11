Боттас стал победителем спринтерской гонки Гран-при Италии «Формулы-1»

Финн Валттери Боттас из команды «Мерседес» стал победителем спринтерской гонки Гран-при Италии — 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».

Вторым стал нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Третий результат показал австралиец Даниэль Риккардо, выступающий за «Макларен». Первая тройка пилотов получила три, два и одно очко соответственно.

Россиянин Никита Мазепин, представляющий «Хаас», занял 17-е место. Его партнер по команде немец Мик Шумахер стал 19-м.

Спринт представляет из себя гонку на 100 км, по результатам которой определяется стартовая решетка главного заезда уик-энда. Поскольку на машине Боттаса ранее был заменен ряд компонентов, за что финн получил штраф, стартовать в воскресной гонке он будет с конца пелотона. Таким образом, с первого места в основной гонке стартует Ферстаппен, со второго — Риккьярдо.

Основная гонка пройдет в воскресенье, начало — 16:00 мск.