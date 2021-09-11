Боттас стал победителем спринтерской гонки Гран-при Италии «Формулы-1»

11 сентября, 19:49

Финн Валттери Боттас из команды «Мерседес» стал победителем спринтерской гонки Гран-при Италии — 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».

Вторым стал нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Третий результат показал австралиец Даниэль Риккардо, выступающий за «Макларен». Первая тройка пилотов получила три, два и одно очко соответственно.

Россиянин Никита Мазепин, представляющий «Хаас», занял 17-е место. Его партнер по команде немец Мик Шумахер стал 19-м.

Спринт представляет из себя гонку на 100 км, по результатам которой определяется стартовая решетка главного заезда уик-энда. Поскольку на машине Боттаса ранее был заменен ряд компонентов, за что финн получил штраф, стартовать в воскресной гонке он будет с конца пелотона. Таким образом, с первого места в основной гонке стартует Ферстаппен, со второго — Риккьярдо.

Основная гонка пройдет в воскресенье, начало — 16:00 мск.

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СМИ: Отправка турецкого воинского контингента в Азербайджан будет реализована в случае необходимости

11 сентября, 12:35

26 августа турецкая Cumhuriyet опубликовала сообщение со ссылкой на Высший Военный Совет Турции о назначениях на высшие воинские посты в турецкой армии. В официальном сообщении Совета говорится о назначении 141 генерала и адмирала в командовании всех родов войск и войсковых соединений.

В данном списке фигурирует имя Начальника оперативного управления Сухопутных войск генерала Бахтияра Эрсая, который назначен командующим «Азербайджанской оперативной группой». Генерал Эндер Гюнер назначен начальником штаба «Азербайджанской оперативной группы». Бригадный генерал Абдулла Катырджи назначен командующим Мониторингового центра в Карабахе.

Как стало известное агентству «Туран» от информированного источника, вопрос о создании «Азербайджанской оперативной группы» возник некоторое время назад, когда обсуждался вопрос об отправке турецкого воинского контингента в Азербайджан. Несмотря на то, что этого не произошло, само решение с повестки дня не снято и будет реализовано в случае необходимости.

«Обнародование имен этих генералов, а также самого факта об «Азербайджанской оперативной группе» имеет цель показать, что данный вопрос не снят с повестки дня», — отметил источник агентства.