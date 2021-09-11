Замминистра торговли Казахстана: Мы рады освобождению Карабаха

«Это священные земли. Мы рады освобождению Карабаха и поддерживаем Азербайджан в этом направлении».

Об этом в беседе с журналистами сказал заместитель министра торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торребаев. Он заявил об этом в ходе визита министров экономики Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Агдам.

Делясь своими впечатлениями об Агдаме, министр отметил, что увиденное не произвело на него приятного впечатления.

«Всё полностью разрушено, в Агдаме установлено непостижимое количество мин. Я думаю, что люди вообще не должны страдать», — цитирует его слова АПА.

Замминистра сказал, что рад завершению конфликта