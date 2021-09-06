В РФ конкуренты оппозиционного кандидата сменили не только свои имя и фамилию, но и внешность

В России конкуренты на выборах руководителя фракции «Яблока» Бориса Вишневского сменили не только свои имя и фамилию, но и внешность. Они это сделали, чтобы стать похожим на него, сообщил Вишневский «Эху Москвы».

Фотографии двойников Борис Вишневский разместил в своих соцсетях. Этот плакат с изображениями кандидатов, который повесят на избирательных участках, утвердила территориальная избирательная комиссия.