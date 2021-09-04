Миротворцы помогли сепаратистам провести интернет

4 сентября, 11:28

Военнослужащие российского «миротворческого» контингента обеспечили безопасное восстановление вышки сотовой связи для обеспечения около 5 тыс. армянских жителей отдаленных районов Карабаха качественной мобильной связью и высокоскоростным интернетом. Об этом в субботу сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Нашей задачей на сегодня является обеспечение безопасности работ на вышке сотовой связи, которая находится возле линии разграничения. Руководство компании обратилось к командованию российского миротворческого контингента с просьбой обеспечить безопасность проведения работ», — сказал представитель российского миротворческого контингента Александр Зайцев.

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СМИ: Пашинян поручил заняться подготовкой мирного соглашения с Азербайджаном

4 сентября, 11:04

В Армении ведется активная работа в связи с подготовкой к подписанию мирного соглашения с Азербайджаном. Об этом, как передает Minval.az, сообщила ереванская газета «Паст».

«В эти дни в аппарате правительства, особенно в Министерстве иностранных дел, ведется довольно активная работа в связи с подготовкой к подписанию мирного соглашения. По поручению Никола Пашиняна, специалисты МИД совместно с аппаратом правительства в последние дни проводят углубленные исследования, пытаясь найти прецеденты для такого документа, а также подготовиться к возможным переговорам перед подписанием. Процесс осуществляется с ведома и при участии Кремля, и первые обсуждения документа могут начаться в октябре», — отмечает издание.