Миротворцы помогли сепаратистам провести интернет

Военнослужащие российского «миротворческого» контингента обеспечили безопасное восстановление вышки сотовой связи для обеспечения около 5 тыс. армянских жителей отдаленных районов Карабаха качественной мобильной связью и высокоскоростным интернетом. Об этом в субботу сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Нашей задачей на сегодня является обеспечение безопасности работ на вышке сотовой связи, которая находится возле линии разграничения. Руководство компании обратилось к командованию российского миротворческого контингента с просьбой обеспечить безопасность проведения работ», — сказал представитель российского миротворческого контингента Александр Зайцев.