Армянских полицейских в Зангезуре стали бесплатно обучать русскому языку

Бесплатные курсы русского языка для полицейских открылись в приграничном с Азербайджаном городе Капан Сюникской области (Зангезур), сообщила пресс-служба Русского дома в Ереване.

На торжественном мероприятии присутствовали начальник полиции Сюникской области (Зангезур) полковник Александр Мамиконян, начальник капанского отдела полиции полковник Ара Давтян.

Мамиконян отметил важность данного события для этого стратегического региона, отмечается в сообщении.

«Наша полиция нуждается в подобных курсах. Очень важно поднять уровень знаний полицейских, дать им возможность глубже изучить русский язык, чтобы они могли свободно общаться», — сказал глава полиции Сюника.

В свою очередь куратор сюникских проектов Русского дома в Ереване Людмила Агаханян отметила необходимость реализации инициативы.

«Полицейским приходится также общаться с российскими пограничниками и миротворцами, поэтому знание русского языка необходимо», — сказала Агаханян.