Армянских полицейских в Зангезуре стали бесплатно обучать русскому языку

31 августа, 10:36

Бесплатные курсы русского языка для полицейских открылись в приграничном с Азербайджаном городе Капан Сюникской области (Зангезур), сообщила пресс-служба Русского дома в Ереване.

На торжественном мероприятии присутствовали начальник полиции Сюникской области (Зангезур) полковник Александр Мамиконян, начальник капанского отдела полиции полковник Ара Давтян.

Мамиконян отметил важность данного события для этого стратегического региона, отмечается в сообщении.

«Наша полиция нуждается в подобных курсах. Очень важно поднять уровень знаний полицейских, дать им возможность глубже изучить русский язык, чтобы они могли свободно общаться», — сказал глава полиции Сюника.

В свою очередь куратор сюникских проектов Русского дома в Ереване Людмила Агаханян отметила необходимость реализации инициативы.

«Полицейским приходится также общаться с российскими пограничниками и миротворцами, поэтому знание русского языка необходимо», — сказала Агаханян.

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Талибы предприняли неудачную попытку штурма Панджшерской долины и понесли серьезные потери

31 августа, 10:45

Движение «Талибан» на фоне завершившегося вывода войск США минувшей ночью с двух направлений штурмовало Панджшерскую долину, сообщают СМИ со ссылкой на источник, близкий к антиталибовскому Фронту национального сопротивления, который возглавляет сын знаменитого афганского полевого командира Ахмад-Шаха Масуда Ахмад Масуд.

«Талибы атаковали передовые посты Фронта с двух направлений: со стороны долины Андароб, в провинции Баглан, а также со стороны города Джабаль-ус-Сирадж. Наступление талибов было отбито без особого труда», — сообщил источник.

По его словам, потери экстремистов в направлении Андароб составили 85 убитыми, 108 ранеными. В боестолкновениях под Джабаль-ус- Сираджем было убито 12 боевиков «Талибана», еще 26 ранено.

Среди защитников Панджшера также имеются раненые, отметил источник.

Талибы пока не комментировали данную информацию.