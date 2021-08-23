Попытка № 5: почему старания Армении сломать «московский механизм» терпят неудачу

Все снова складывается не в пользу Армении. Ереван прилагает прямо-таки титанические усилия, чтобы переломить ход процесса постконфликтного урегулирования, основанного на трехсторонних договоренностях от 10 ноября и вовлечь в него страны Запада, но все это никак не реализуются на практике. А, возможно, дело просто в том, что, вопреки радужным мечтам Еревана, никто не собирается связывать серьёзные надежды со страной-оккупантом, имеющей кучу амбицией и радикальных настроений, никак не подкрепленных нормами международного права и адекватной человеческой логикой.

Армянская общественность и политики склонны торжествовать по поводу любых заявлений европейских политиков по Карабаху, но, если попытаться разобраться детально, то во всем недавно сказанном, гораздо больше лишь намерений, пожеланий и популизма, чем реального посыла к действиям. Так, посол США в Армении Линн Трейси порадовала сегодня армянскую аудиторию заявлением, что, по ее мнению, конфликт, якобы, еще не урегулирован, так как статус Нагорного Карабаха еще не определен. Однако, Линн Трейси может говорить много всякого, но в действительности, США не намерены вмешиваться и активно влиять на политические процессы по Карабаху, которые реализуются в рамках трехстороннего соглашения от 10 ноября — разве только пассивно сотрудничать в рамках со все никак не перезапускаемой в полноценном рабочем формате Минской группы. Именно о таком виде сотрудничестве (а как работает Минская группа ОБСЕ – мы уже знаем) говорит Линн Трейси, но армяне, мастера интерпретаций, мгновенно «исправляют» ее слова, чтобы получить повод для собственных восторгов.

Но дело не только в этом. Армянские источники, ссылаясь как на «высокопоставленный источник в российских правительственных кругах», цитируют любопытное заявление. Страны Запада, прежде всего США и Франция, не приложившие реальных усилий для прекращения огня в ходе карабахского конфликта осенью 2020 года, пытаются теперь за чужой счет обеспечить свое присутствие и влияние в регионе.

По мнению этого «российского источника», после стабилизации обстановки, достигнутой исключительно благодаря России, Запад теперь хочет навязать армянской общественности мнение о своем существенном вкладе в укрепление мира. Однако Запад действует при этом традиционным образом. То есть cначала разжигает конфликт, во время активной фазы которого уходит в тень, перекладывая весь груз проблем на Россию, а затем, когда Москва путем неимоверных усилий добивается стабилизации ситуации, выходит на арену и начинает выступать с популистскими лозунгами, подкрепляя их незначительной финансовой и иной помощью. Данная безответственная тактика, по мнению источника, близкого к Кремлю, рассчитана на достижение сугубо пропагандистского эффекта и призвана воздействовать на умы обывателя, внушая ему мысли о якобы конструктивной и спасительной роли Запада.

И новости подтверждают: так оно и есть. К примеру, заявления французских политиков о готовности оказать Армении любую помощь, в том числе и военную, как с горечью отмечают армянские СМИ, являются чистым популизмом. Так, посол Франции в Ереване Джонатан Лакотт, заявляя о готовности французской стороны рассмотреть обращения Армении по сотрудничеству в сфере безопасности, в то же время подчеркнул, что две страны не находятся в одном и том же военном блоке, а потенциальное сотрудничество предусматривает запуск лишь политических процессов. Иными словами, Париж не намерен оказывать военную поддержку Еревану ни отправкой своих военнослужащих, ни поставками вооружения и военной техники – об этом точно можно забыть.

Армяне, как помним, также очень возбужденно и радостно ликовали по поводу принятия Конгрессом США закона, блокирующего военную помощь Азербайджану, оказываемую Вашингтоном. А на практике для армян снова вышел «кот в мешке». По программе военной помощи по линии Конгресса США за год выделялось лишь около $1,5 млн. Эти средства шли поездки военнослужащих, семинары и другие подобные цели. А вот поставки военного оборудования на сумму около $120 млн Азербайджану осуществлялись по линии Пентагона, и эту статью принятый закон не затрагивает.

Также, вопреки всем стараниям армян, начались заседания трехсторонней комиссии в Москве. А ведь приостановила комиссия свою работу, согласно ее собственному заявлению, в связи дестабилизацией обстановки и перестрелкам на границе, по поводу чего Армения так ликовала. Значит, провокации сработали, полагали в Ереване. Но если работа комиссии возобновилась в период активной фазы вооруженных перестрелок на границе Армении и Азербайджана — это значит, что провокации больше не »работают». Опять все пошло не так.

Что же касается прозвучавших в Москве заявлений о вооружении Армении, то все это тоже очень попахивает профанацией, созданной Кремлем, для того чтобы как-то пролить «бальзам» на раны Армении и потешить армянское самолюбие. Дело в том, что никакое новое оружие не может обойтись без капитальной модернизации армянской армии, чье управлении в большинстве основано на стратегиях прошлого века времен СССР и никак не может противостоять тем современным формам ведения войны и использования новейших технологий, которые применяет в своей тактике армия Азербайджана. А для этого необходимо капитальное переобучение всего армейского состава армян, офицерского корпуса, да еще внедрение тех военных технологий, что так успешно зарекомендовали себя во время второй Карабахской войны Азербайджаном. И при этом необходимо учесть, что эффективных тяжелых беспилотников на уровне турецкого «Байрактара» и израильского оружия нет даже в списке российского вооружения — оно лишь создается спешными темпами и пока что никак Армении предоставлено Москвой быть не может.

Но это еще нюансы. А основная проблема Еревана, по мнению целого ряда российских экспертов, состоит в том, что невозможно иметь успешную армию при почти несуществующей армянской экономике, которая требует для своего восстановления многие миллиарды долларов, и даже не те два с половиной, что так любезно согласился предоставить Еревану Евросоюз. Здесь только логистика для нужд и обеспечения армянской армии в ходе военных действий или даже простых маневров требует многомиллионных затрат, а этих денег у вечного должника «всем и вся» Еревана не было и нет.

Так что все снова складывается не в пользу Армении. И все эти неудачи у Армении снова есть шансы свалить на «происки врагов», продолжать жить с закрытыми глазами и в полнейшей изоляции, буйствуя в безумном огне реваншизма.

Вадим Мансуров